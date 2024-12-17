Ерке Есмахан в пуховом платке показала, как проводит зимние дни с семьей (видео)
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан уехала с семьей к своей матери. На видео в Instagram-сторис фанаты увидели, как выглядит задний двор их семейного дома, передает NUR.KZ.
Ерке Есмахан и RaiM отправили детей к матери певицы. Звезда показала фотографию радостной женщины на фоне двухэтажного дома.
Семейство отлично провело вечер на открытом воздухе - маленький Ислам сделал первые шаги по снегу, а RaiM и Муслим, старший сын Ерке, сыграли в баскетбол и покатались на доске.
Сама Есмахан показала свой домашний аутфит для зимы - исполнительница постаралась максимально утеплиться, а ее голову украсил белый пуховый платок.
Недавно Ерке Есмахан рассказала, как обращается к мужу - артистка призналась, что слово "вы" по отношению к супругу ее пугает.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201045-erke-esmahan-v-puhovom-platke-pokazala-kak-provodit-zimnie-dni-s-semey-video/