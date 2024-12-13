"Теперь дамочка с приданым": Клава Кока показала новую стильную квартиру в Москве (фото, видео)

Певица Клава Кока переехала в новую квартиру в Москве - звезда назвала это своим главным "итогом года". Своим подписчикам в соцсети Instagram она показала, как выглядит ее жилье, передает NUR.KZ.

Просторные комнаты, яркие стены, стильная гардеробная, стена с наградами и масса ярких акцентов - Клава Кока обустроила новое жилище.

На фото и видео в соцсети фанаты смогли разглядеть буквально каждую деталь квартиры певицы в Москве. Сама артистка очень рада тому, что наконец завершила ремонт и переехала.

"Мой итог года. Столько добрых слов и поздравлений, мне очень приятно, спасибо! Наконец-то хочется быть чаще дома, если честно, даже не выходить вообще. Теперь дамочка с приданым!" - подписала пост Клава.

Сотни поклонников поздравили Клаву с новосельем в комментариях.