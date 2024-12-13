"Теперь дамочка с приданым": Клава Кока показала новую стильную квартиру в Москве (фото, видео)
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Певица Клава Кока переехала в новую квартиру в Москве - звезда назвала это своим главным "итогом года". Своим подписчикам в соцсети Instagram она показала, как выглядит ее жилье, передает NUR.KZ.
Просторные комнаты, яркие стены, стильная гардеробная, стена с наградами и масса ярких акцентов - Клава Кока обустроила новое жилище.
На фото и видео в соцсети фанаты смогли разглядеть буквально каждую деталь квартиры певицы в Москве. Сама артистка очень рада тому, что наконец завершила ремонт и переехала.
"Мой итог года. Столько добрых слов и поздравлений, мне очень приятно, спасибо! Наконец-то хочется быть чаще дома, если честно, даже не выходить вообще. Теперь дамочка с приданым!" - подписала пост Клава.
Сотни поклонников поздравили Клаву с новосельем в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2200385-teper-damochka-s-pridanym-klava-koka-pokazala-novuyu-stilnuyu-kvartiru-v-moskve-foto-video/