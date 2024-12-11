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"Для меня развод - не проигрыш": Асель Садвакасова о расставании с мужем

Опубликовано:

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов
Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Кадр из видео: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова порассуждала о своем разводе с Магжаном Тлеухановым в ответ на многочисленные домыслы со стороны общественности, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Асель подчеркнула, что разводы имеют место быть в нашем обществе, и как бы ни было грустно, этот факт нужно просто принять.

"Стыдиться здесь нечего и винить кого-то тоже. Я не за разводы, я за семью, и мечтаю в дальнейшем об этом, но как показывает лично мой опыт, бывает по-разному.

Мне кажется, в отношениях двоих не может быть третьего мнения. Никто никогда не узнает и не поймет, почему так произошло, кроме самой пары", - высказалась кинозвезда.

Садвакасова ясно дала понять, что выходя замуж, она совсем не думала о потенциальном расставании, но что произошло, то произошло.

"Лично для меня расставание и развод - это не проигрыш и не поражение. Это не значит, что я с чем-то не справилась или со мной что-то не так. Просто так бывает. Это жизнь", - заключила Асель.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Напомним, в конце ноября Асель Садвакасова неожиданно объявила о разводе с супругом - они были в браке чуть больше года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2199015-dlya-menya-razvod-ne-proigrysh-asel-sadvakasova-o-rasstavanii-s-muzhem/

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