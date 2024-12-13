"Наша гордость и радость": Давлетяров показал 19-летнего сына-красавца

Известный медиаменеджер, экс-руководитель "Муз-ТВ" Арман Давлетяров написал в соцсети трогательный пост-откровение ко дню рождения старшего сына Ясина, передает NUR.KZ.

Старшему сыну Давлетярова исполнилось 19 лет. Медиаменеджер обратился к имениннику.

"Ты наш первенец, с твоим появлением все в нашей жизни изменилось. Ты стал нашим первым большим счастьем, нашей опорой, источником силы и вдохновения. С тобой мы познали радость родительства, осознали, что значит любить всем сердцем и быть ответственными за новую жизнь.

Ты рос, а вместе с тобой росли и мы. Каждый твой шаг, каждая твоя победа и даже ошибки становились для нас уроками. Ты наполнил наш дом светом, радостью, а наши сердца — гордостью. Ты всегда был примером для своих братьев и сестер, вдохновлял их, поддерживал и защищал", - написал Арман.

Он отметил, что у его сына доброе сердце, мудрость, которая чувствуется в его поступках, присутствует сила характера и стремление всегда быть лучшим.

"Пусть твой путь будет ясным, а сердце — наполненным верой, теплом и любовью. Знай, что мы всегда рядом. Мы твоя поддержка, твой тыл и твоя крепость.

Пусть все, о чем ты мечтаешь, сбудется. Пусть тебе сопутствует счастье, здоровье и внутренняя гармония. Ты — наше большое благословение, наша гордость и радость. Мы любим тебя больше, чем ты можешь себе представить", - заключил счастливый и гордый отец.