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"Он самый лучший": Фариза Ескермес рассказала о муже и восхитилась его поступками

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Фариза Ескермес с супругом
Фариза Ескермес с супругом. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" рассказала о своем муже. Она призналась, что восхищена его человеческими качествами и поступками, передает NUR.KZ.

"Мой муж - самый лучший. С большим сердцем и чистой душой. Я иногда думаю: "Боже мой, дай мне мудрости не ожесточить его сердце, а наоборот, беречь и любить всегда", - отметила Фариза.

Актриса отметила, что декабрь для нее, как и для многих других, выпал суматошным, однако ее супруг нашел время, чтобы сделать кормушку для птиц, и подкармливает пернатых ежедневно. Звезда "Мошенников" призналась, что будет учиться у мужа доброте и милосердию.

Фариза отметила, что в этом мире, где все стараются достичь успеха, важно не растерять человеческие качества.

"Как важно оставаться человеком - добрым, простым, любящим и милосердным. Это важнее всего", - заключила она.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Напомним, этой осенью Фариза Ескермес и ее избранник сыграли свадьбу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2199716-on-samyy-luchshiy-fariza-eskermes-rasskazala-o-muzhe-i-voshitilas-ego-postupkami/

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