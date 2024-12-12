"Он самый лучший": Фариза Ескермес рассказала о муже и восхитилась его поступками

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" рассказала о своем муже. Она призналась, что восхищена его человеческими качествами и поступками, передает NUR.KZ.

"Мой муж - самый лучший. С большим сердцем и чистой душой. Я иногда думаю: "Боже мой, дай мне мудрости не ожесточить его сердце, а наоборот, беречь и любить всегда", - отметила Фариза.

Актриса отметила, что декабрь для нее, как и для многих других, выпал суматошным, однако ее супруг нашел время, чтобы сделать кормушку для птиц, и подкармливает пернатых ежедневно. Звезда "Мошенников" призналась, что будет учиться у мужа доброте и милосердию.

Фариза отметила, что в этом мире, где все стараются достичь успеха, важно не растерять человеческие качества.

"Как важно оставаться человеком - добрым, простым, любящим и милосердным. Это важнее всего", - заключила она.

Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Напомним, этой осенью Фариза Ескермес и ее избранник сыграли свадьбу.