"Счастлив ли я сегодня?": Арман Давлетяров сделал признание в соцсети

Известный медиаменеджер и продюсер поделился в соцсети размышлениями о том, что делает людей счастливыми, и признался, что ответ на этот вопрос меняется для него каждый день, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров, популярный медиаменеджер и продюсер, известный своей вдохновляющей философией, в очередной раз поделился своими размышлениями о счастье. На своей странице он рассказал, что для него счастье — это нечто большее, чем успех или богатство.

"Счастье… Это не что-то внешнее, не то, что можно измерить успехом или богатством. Это состояние души, которое мы сами создаем внутри себя", — отметил Давлетяров.

По его словам, каждый человек видит счастье по-своему: для кого-то это семья и дети, для других — любимое дело, тишина и покой.

Арман признался, что часто задает себе вопрос: "Счастлив ли я сегодня?" и не всегда находит однозначный ответ.

"Иногда я чувствую, что наполнен до краев: есть семья, дети, люди, которые верят в меня. А иногда кажется, что счастье — это путь, который нужно прокладывать каждый день, несмотря на трудности", — поделился он.

Однако он уверен в одном: счастье — это "не конечная цель, это то, как ты проживаешь каждый момент".

Эти слова нашли отклик у подписчиков, которые поблагодарили Армана за мотивацию и напомнили, как важно искать свое счастье в каждом дне.

Недавно Давлетяров рассуждал о влиянии на него культур Казахстана и России.