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Селена Гомес помолвлена с другом Джастина Бибера? Певица раскрыла нового бойфренда (фото)

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Селена Гомес
Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес подтвердила отношения с 35-летним продюсером Бенни Бланко. Звезда также спровоцировала слухи о помолвке, показав в историях Instagram кольцо на безымянном пальце, передает NUR.KZ.

Селена Гомес больше не одинока - новым избранником певицы стал продюсер Бенни Бланко. Музыканты знакомы довольно давно - в 2019 году они выпускали совместную песню "I Can't Get Enough". Кроме этого, последняя на сегодняшний день музыкальная работа певицы - трек "Single Soon" - был спродюсирован Бланко.

Американская поп-дива подтвердила отношения необычным способом - отвечая на вопросы поклонников под их же публикациями. Один из фан-аккаунтов Селены в Instagram опубликовал их совместное фото с Бенни с празднования 31-летия певицы, и Гомес написала:

"Он мое все - лучший, с кем я когда-либо была. Факт".

Практически сразу после этого Селена опубликовала в историях Instagram уютную фотографию - звезда лежала на плече у своего нового возлюбленного.

Сторис Селены Гомес
Сторис Селены Гомес. Скрин: instagram.com/selenagomez

Позже Гомес спровоцировала слухи о помолвке с Бенни Бланко. Исполнительница хита "Love You Like a Love Song" показала фото с кольцом на безымянном пальце.

Кольцо не простое - с инициалом нового возлюбленного.

Сторис Селены Гомес
Сторис Селены Гомес. Скрин: instagram.com/selenagomez

Бенджамин Левин, известный под псевдонимом Бенни Бланко, родился в 1988 году. Музыкант, автор песен и продюсер - он помог создать хиты таким исполнителям, как Бритни Спирс, Кэти Перри и Рианна. Примечательно, что Бланко дружит с бывшим парнем Селены Гомес - Джастином Бибером. Он нередко публикует их совместные фото в Instagram.

Селена Гомес родилась в 1992 году в штате Техас, США. Ее карьера началась в раннем возрасте, когда она прошла кастинг в детское шоу «Барни и друзья», но настоящую известность ей принесла главная роль в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс».

После этого Селена снялась в нескольких фильмах, среди которых "Монте-Карло" и "Еще одна история о Золушке". Гомес выступила исполнительным продюсером нашумевших сериалов "13 причин почему и "Убийства в одном здании". Музыкальная карьера певицы также успешна - три сольных альбома Селены дебютировали на вершине мировых чартов.

За свою карьеру певица получила множество престижных наград, а также была номинирована на две премии "Грэмми", один "Золотой глобус" и четыре "Эмми". В 2017 году Billboard назвал ее "Женщиной года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049922-selena-gomes-pomolvlena-s-drugom-dzhastina-bibera-pevitsa-raskryla-novogo-boyfrenda-foto/

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