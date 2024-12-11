"Жизнь в кайф": улетевшая на Мальдивы Мадлен похвасталась роскошным завтраком в бассейне

Автор популярного блога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, вновь порадовала фолловеров яркими снимками со своего отдыха на Мальдивских островах, передает NUR.KZ.

Мадлен почувствовала райское наслаждение теплым солнечным утром. Блогер позавтракала прямо в бассейне - надев белый мини-купальник, она полакомилась свежими фруктами и круассанами с плавающего подноса.

Позади нее открывался потрясающий вид на океан с кристально чистой водой.

"Мое настоящее доброе утро! Обожаю эту жизнь на острове. Здесь так много зелени и своих рифов, я просто кайфую целыми днями! Пью кокосы и ем бананы", - подписала публикацию инстадива.

"Пусть каждый день будет таким добрым", "Жизнь в кайф", "Как красиво", "Ты этого заслуживаешь, красотка", - отметили очарованные фолловеры в комментариях под постом.

Недавно Мадлен позировала в бикини на пляже Мальдив.