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Эзотерика

"На острове стало жарче": улетевшая на Мальдивы Мадлен сразила фото в бикини

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного блога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, вновь улетела на Мальдивские острова и порадовала подписчиков яркими снимками в купальниках, передает NUR.KZ.

Инстадива снова наслаждается белым песочком, прозрачными волнами, безоблачным небом и ярким солнцем Мальдив. Она опубликовала несколько снимков в разных купальниках, которые собрали сотни тысяч лайков.

Отдых на Мальдивах Мадлен назвала "истинной роскошью".

"Никаких негативных новостей, каблуков и помад. Крепкий сон, морской воздух и кристально чистая вода. Я в восторге от этой поездки, а ведь это только начало!

Мне на Мальдивах никогда скучно не бывает. Я считаю это место лучшим завершением года, чтобы восстановить здесь свое физическое и ментальное здоровье, набраться сил и войти в Новый Год, ставить для себя новые цели и мечты", - написала Мадлен в соцсети.

Недавно инстадива и ее молодой человек отметили годовщину отношений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198007-na-ostrove-stalo-zharche-uletevshaya-na-maldivy-madlen-srazila-foto-v-bikini/

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