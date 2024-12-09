"На острове стало жарче": улетевшая на Мальдивы Мадлен сразила фото в бикини
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Автор популярного блога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, вновь улетела на Мальдивские острова и порадовала подписчиков яркими снимками в купальниках, передает NUR.KZ.
Инстадива снова наслаждается белым песочком, прозрачными волнами, безоблачным небом и ярким солнцем Мальдив. Она опубликовала несколько снимков в разных купальниках, которые собрали сотни тысяч лайков.
Отдых на Мальдивах Мадлен назвала "истинной роскошью".
"Никаких негативных новостей, каблуков и помад. Крепкий сон, морской воздух и кристально чистая вода. Я в восторге от этой поездки, а ведь это только начало!
Мне на Мальдивах никогда скучно не бывает. Я считаю это место лучшим завершением года, чтобы восстановить здесь свое физическое и ментальное здоровье, набраться сил и войти в Новый Год, ставить для себя новые цели и мечты", - написала Мадлен в соцсети.
Недавно инстадива и ее молодой человек отметили годовщину отношений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198007-na-ostrove-stalo-zharche-uletevshaya-na-maldivy-madlen-srazila-foto-v-bikini/