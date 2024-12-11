"Веская причина посетить Мангистау": Майя Бекбаева расхвалила актауский фишбармак

Известная казахстанская телеведущая и продюсер Майя Бекбаева прилетела в Актау. Там теледиву встретили фишбармаком - казахским бешбармаком из рыбы, передает NUR.KZ.

Фотографию с популярным на западе Казахстана лакомством Майя опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Там вместо привычного мяса можно увидеть сочные куски рыбы. Блюдо было украшено лимоном и помидорами черри.

Бекбаева выглядела крайне взволнованной перед дегустацией. Судя по снимку, ей все понравилось.

"Актауский фишбармак! Еще одна веская причина посетить Мангистау", - подписала публикацию телезвезда.

"Мм, прекрасно все", "Красавица и умница", "Приятного аппетита", "Бешбармак из красной рыбы - наше фирменное. Запад - сила", "Красотка такая", "Добро пожаловать в Актау", - написали восхищенные подписчики блога теледивы.

Недавно Майя Бекбаева вошла в число послов доброй воли Казахстана.