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Мария Мудряк и Майя Бекбаева стали послами доброй воли Казахстана

Опубликовано:

Церемония вручения нагрудных знаков Посла доброй воли Казахстана
Церемония вручения нагрудных знаков Посла доброй воли Казахстана. Фото: Ергали Садан

Оперная певица Мария Мудряк и телеведущая Майя Бекбаева оказались в числе тех, кто стал послами доброй воли Казахстана - нагрудные знаки им вручили в стенах казахстанского МИДа, передает NUR.KZ.

Статус посла доброй воли Казахстана присвоили оперной певице и солистке театров Казахстана и Италии Марии Мудряк, известной журналистке, телеведущей и продюсеру Майе Бекбаевой, кандидату исторических наук и археологу Дмитрию Воякину а также главе правления "Qazaq Geography", ученому-этнографу Айгерим Мусагажиновой.

Послам вручили отличительные нагрудные значки Посла доброй воли Казахстана – "Qazaqstan for Peace", сертификаты и удостоверения.

"Каждое различие мы превращаем в основу для сближения. В сегодняшнем мире, таком сложном, таком меняющемся, мне кажется, именно диалог, взаимопонимание и дипломатия - это как раз то, что этому миру так необходимо.

Поэтому для меня, как для посла доброй воли, очень важно продвигать три основные ценности. Во-первых, это мир и диалог. Во-вторых, устойчивое развитие и гармония между человеком и природой. И третье - это межкультурное согласия", - отметила Майя Бекбаева.

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: Ергали Садан

"Для меня большая честь получить такое почетное звание, как посол доброй воли моей родины. Я всегда с гордостью представляю наш Казахстан на мировых оперных сценах. Заверяю вас, что в дальнейшем буду очень стараться достойно представлять нашу страну на международном уровне", - сказала Мария Мудряк.

Мария Мудряк
Мария Мудряк. Фото: Ергали Садан

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, проект "Послы доброй воли Казахстана" нацелен на продвижение положительного имиджа страны, повышение ее узнаваемости посредством привлечения наших известных соотечественников к популяризации достижений современного Казахстана.

Проект создан по аналогии с ныне действующими номинациями международных институций системы ООН, таких как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН и др. В проект вошли соотечественники, которые своим трудом и талантом добились успехов в сферах искусства, науки и других отраслях, а также вовлечены в благотворительную деятельность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2198048-mariya-mudryak-i-mayya-bekbaeva-stali-poslami-dobroy-voli-kazahstana/

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