"Слаще внука нет ребенка": Роза Рымбаева о том, как изменилась ее жизнь с появлением Зейна
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Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева рассказала Ляйле Султанкызы, как изменилось ее мировоззрение после рождения любимого внука, пережает NUR.KZ.
Небольшой отрывок беседы с Розой Рымбаевой журналист и телеведущая Ляйля Султанкызы разместила в своем блоге в Instagram.
"Бабушка умного малыша Зейна. Итак, кто же слаще, дети или внуки?" - подписала ролик Султанкызы.
Роза Рымбаева рассказала, что с рождением внука, первенца ее сына Али, изменилось многое в ее жизни.
"Когда в твоей жизни появляется внук ты становишься еще добрее, а твоя любовь проявляется еще больше. Твои дети уже выросли и ты скучаешь по малышам, это с одной стороны, а с другой - это двойная ответственность, ведь хочется дать ему хорошее воспитание, подарить ему любовь, баловать его как бабушка, такое особенное чувство.
Раньше я высказывала своей подруге: "Почему ты только о внуке говоришь. Это же не твой ребенок, а ребенок твоих детей". Тогда она говорила мне: "Рымбаева, когда испытаешь это чувство, тогда поймешь". Теперь я сама это чувствую - нет слаще ребенка на свете, чем внук", - призналась артистка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2198516-slashche-vnuka-net-rebenka-roza-rymbaeva-o-tom-kak-izmenilas-ee-zhizn-s-poyavleniem-zeyna/