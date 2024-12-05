Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Солнце, море и отель с роскошным видом: Гульзира Айдарбекова показала, как отдыхает в Дубае

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова улетела подальше от холодов в Объединенные Арабские Эмираты. Она активно публикует фото и видео с отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.

Айдарбекова наслаждается временем, проведенным в солнечном Дубае. Вместе с подругами она отдыхает у бассейна, плавает на катерах и делает множество ярких фотографий и видео.

В Instagram-сторис Гульзира выложила ролик, в котором показала, как выглядит ее номер в отеле. В просторной комнате огромные панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид на Персидский залив и Око Дубая - самое высокое колесо обозрения в мире.

Недавно Нуртас и Гульзира Айдарбековы тронули Казнет теплыми совместными кадрами - родители Кайрата Нуртаса показали, как проводят время друг с другом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196767-solnce-more-i-otel-s-roskoshnym-vidom-gulzira-aydarbekova-pokazala-kak-otdyhaet-v-dubae-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie