Солнце, море и отель с роскошным видом: Гульзира Айдарбекова показала, как отдыхает в Дубае

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова улетела подальше от холодов в Объединенные Арабские Эмираты. Она активно публикует фото и видео с отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.

Айдарбекова наслаждается временем, проведенным в солнечном Дубае. Вместе с подругами она отдыхает у бассейна, плавает на катерах и делает множество ярких фотографий и видео.

В Instagram-сторис Гульзира выложила ролик, в котором показала, как выглядит ее номер в отеле. В просторной комнате огромные панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид на Персидский залив и Око Дубая - самое высокое колесо обозрения в мире.

Недавно Нуртас и Гульзира Айдарбековы тронули Казнет теплыми совместными кадрами - родители Кайрата Нуртаса показали, как проводят время друг с другом.