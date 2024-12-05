Солнце, море и отель с роскошным видом: Гульзира Айдарбекова показала, как отдыхает в Дубае
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Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова улетела подальше от холодов в Объединенные Арабские Эмираты. Она активно публикует фото и видео с отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.
Айдарбекова наслаждается временем, проведенным в солнечном Дубае. Вместе с подругами она отдыхает у бассейна, плавает на катерах и делает множество ярких фотографий и видео.
В Instagram-сторис Гульзира выложила ролик, в котором показала, как выглядит ее номер в отеле. В просторной комнате огромные панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид на Персидский залив и Око Дубая - самое высокое колесо обозрения в мире.
Недавно Нуртас и Гульзира Айдарбековы тронули Казнет теплыми совместными кадрами - родители Кайрата Нуртаса показали, как проводят время друг с другом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196767-solnce-more-i-otel-s-roskoshnym-vidom-gulzira-aydarbekova-pokazala-kak-otdyhaet-v-dubae-video/