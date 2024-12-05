"Прошла кастинг мамы": Беркут признался, как выбрал Аишу в жены

Одна из самых известных пар в казахстанском шоу-бизнесе Айбек и Виктория Жансеитовы, более известные как Беркут и Айша, поделились подробностями своей истории любви, передает NUR.KZ.

В эфире программы "1001 түн" Беркут рассказал, как выбрал Айшу в жены. По его словам, после того как они с Айшей сняли свой первый клип, он специально поехал к своей матери, чтобы показать ей фотографию Айши и узнать её мнение.

"Айшу и мою маму часто сравнивают. Поскольку она моя мама, я, наверное, подсознательно искал женщину, похожую на нее. Не знаю. После того как мы с Айшей сняли наш первый клип и выпустили его для широкой аудитории, я поехал в Тараз и показал маме ее фотографию.

Мама сразу же ее одобрила. "Эта девушка хорошая, у неё хорошие глаза", — сказала она. Обычно она так не говорит о девушках. До этого я показывал ей много кого. Она просмотрела всех, кого только можно было. И вот так Айша прошла кастинг у моей мамы. После этих слов я понял, что нужно действовать", — рассказал Беркут.

Кроме того, певец отметил, что они уже полтора года живут вместе с его родителями.

"Мама часто говорит о моей жене добрые слова. Мы все живем вместе уже полтора года, и за это время не было ни ссор, ни разногласий. Живем в мире и согласии", — заключил он.

Недавно Беркут и Аиша очаровали Казнет танцем.