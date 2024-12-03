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"Аиша рядом с Беркутом сияет": казахстанская звездная пара очаровала Казнет своим танцем

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанские артисты Беркут и Аиша вновь подняли настроение подписчикам в Instagram своим задорным танцем. Фанаты отметили, что обожают эту пару, передает NUR.KZ.

"Я научился танцевать? Скажите правду?" - спросил Беркут подписчиков, опубликовав позитивное видео, на котором танцует вместе с супругой Аишей.

Пользователи соцсети поддержали Беркута и отметили, что звездные супруги всегда поднимают им настроение. Фанаты похвалили Аишу, которая привила Беркуту любовь к танцам.

"Обожаю эту пару", "Рядом с вами танцует Аиша, о чем еще мечтать", "Мои любимки", "Счастливая семейная пара", "Какая молодец, никогда не стоит на месте, постоянно в движении и в поиске", "Хоть как танцуйте, вы супер", "Аиша рядом с Беркутом прям сияет. Очень красивая пара", - отреагировали в Сети.

Ранее Аиша зажигательно станцевала вместе со своей свекровью и умилила соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2195694-aisha-ryadom-s-berkutom-siyaet-kazahstanskaya-zvezdnaya-para-ocharovala-kaznet-svoim-tancem/

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