"Аиша рядом с Беркутом сияет": казахстанская звездная пара очаровала Казнет своим танцем

Казахстанские артисты Беркут и Аиша вновь подняли настроение подписчикам в Instagram своим задорным танцем. Фанаты отметили, что обожают эту пару, передает NUR.KZ.

"Я научился танцевать? Скажите правду?" - спросил Беркут подписчиков, опубликовав позитивное видео, на котором танцует вместе с супругой Аишей.

Пользователи соцсети поддержали Беркута и отметили, что звездные супруги всегда поднимают им настроение. Фанаты похвалили Аишу, которая привила Беркуту любовь к танцам.

"Обожаю эту пару", "Рядом с вами танцует Аиша, о чем еще мечтать", "Мои любимки", "Счастливая семейная пара", "Какая молодец, никогда не стоит на месте, постоянно в движении и в поиске", "Хоть как танцуйте, вы супер", "Аиша рядом с Беркутом прям сияет. Очень красивая пара", - отреагировали в Сети.

Ранее Аиша зажигательно станцевала вместе со своей свекровью и умилила соцсети.