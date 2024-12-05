"У тебя такой большой живот": Айсауле Бакытбек о колких фразах в свой адрес после рождения дочери

Казахстанский блогер и инфлюенсер Айсауле Бакытбек опубликовала большой пост в своем Telegram-канале, который посвятила послеродовым ощущениям, передает NUR.KZ.

Основным отличием рождения третьего по счету ребенка Айсауле назвала свое отношение к неаккуратно брошенным фразам и советам.

"Если раньше "Эх, родилась бы ты мальчиком!" из уст близких родственников вывело бы меня из себя, то сейчас я даже в ответ ничего не говорю. Ваши ожидания и мысли - не мои, и слава Богу. Или "Ого, у тебя все еще такой большой живот!". Вместо того, чтоб затаить обиду, как я сделала бы раньше, я просто улыбнулась и сказала: "Ну не на следующий же день после родов ему пропасть".

И все советы о молоке, его наличии и отсутствии, советы, что мне пить, что делать, чего не делать, я просто пропускаю мимо ушей. Люди-то не со зла. А даже напротив, почти всегда из добрых побуждений и собственного опыта", - поделилась блогер.

Оглядываясь на момент, когда она только стала мамой, Бакытбек призналась - тогда она была в дичайшей растерянности.

"Я не знала, что делать не то что с ребенком, а даже с собой и своим телом. Меня качало из стороны в сторону по каждому маленькому вопросу, и я думала, что это никогда не закончится. Например, когда прибыло молоко, мне со всех сторон говорили разные вещи: то надо сцеживать, то надо греть, то охлаждать, то мазать мазь, то вообще не трогать. У меня просто голова шла кругом.

Сейчас я уже более уверена в себе, в связи со своим ребенком и в специалистах, к которым обращаюсь по разным вопросам. И кто бы что ни говорил, я делаю так, как сама чувствую", - заключила Айсауле.

Напомним, в конце ноября стало известно, что Айсауле Бакытбек родила третью дочь.