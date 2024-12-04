"Не изменились, а повзрослели": Динара Бактыбаева показала архивное фото с мужем

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, сыгравшая в фильмах "Кудалар", "Черный, черный человек", повторила популярный тренд в соцсети и показала архивное фото с супругом, передает NUR.KZ.

Актриса отметила, что познакомилась с парнем-ровесником, который стал ее мужем, 14 лет назад.

"Сильно изменились? Познакомились в 2010, в 2012 начали дружить, в 2013 встречаться, в 2015 расстались, сходились - расходились в 2018-2019. В 2020 поженились. За уже скоро 5 лет брака двое детей. Вот такая хронология наших отношений", - рассказала Динара.

На архивном фото Динара и ее супруг совсем еще юные, снимок был сделан в 2012 году, последнее фото в карусели снято в 2023 году, на нем актриса запечатлелась с супругом и двумя дочерьми.

"Скажем так, на Кастиэля ваш муж стал похож с возрастом", "Вашему мужу годы к лицу, вы - красотка всегда", "Сладкие, один из самых лучших примеров семьи для меня", "Ваша улыбка неизменна", - отметили комментаторы под публикацией.