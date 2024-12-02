"Удивительная женщина": подметающая двор Макпал Жунусова впечатлила Казнет (видео)

Народная артистка Казахстана, известная певица Макпал Жунусова показала в соцсети, как подметает двор. Она рассказала, что ее мама с детства приучала своих детей к труду, передает NUR.KZ.

Народная артистка, вооружившись с утра метлой, подмела свой двор. Она вспомнила о своем детстве.

"Мама нам спуску не давала. Как крикнет: "Эй, девчонка, вставай давай!", так мы сразу бежали, сломя голову. Но от этого хуже не стали.

А нынешняя молодежь быстро устает. 4-5 пиалок вымоют и уже устали. А наши родители к труду нас с детства приучали. А сейчас, наоборот, говорят, мол, единственный же, пусть отдохнет, не устал бы", - посетовала Макпал Жунусова.

"Вы удивительная женщина - вчера на сцене блистали, сегодня двор подметаете", "Да, Макпал апай, дети с таким воспитанием вырастают трудолюбивыми", "Вы такая простая", "Вы правду говорите", - отметили комментаторы.