"Хотела родить сама": 53-летняя Марина Федункив подтвердила, что впервые стала мамой

Российская актриса и юмористка Марина Федункив подтвердила слухи о рождении первенца. В эксклюзивном интервью изданию "КП" звезда рассказала все подробности, передает NUR.KZ.

Федункив родила долгожданного сына от итальянца Стефано Маджи. Муж младше звездной супруги на 13 лет. О своей беременности все эти девять месяцев Марина молчала, никакие слухи не комментировала.

"Мне было важно, чтобы все прошло спокойно, чтобы меня не дергали. Я делилась деталями только с семьей и командой близких людей, которые со мной работают. Сейчас, когда все свершилось, я посчитала возможным рассказать обо всем.

Делаю это для того, чтобы, во-первых, женщины понимали: современная медицина сейчас на таком высоком уровне, что и в моем возрасте стало возможным испытать радость материнства. А во-вторых, чтобы наши женщины знали, что это очень непросто физически, и по возможности не затягивали с материнством.

В остальном, моя личная жизнь и особенно то, что я стала мамой, никак не связано с тем, что я делаю как актриса, телеведущая, певица или блогер. Мне кажется, это не та тема, о которой нужно уведомлять каждого", – высказалась юмористка.

Марина призналась, что для нее было важно родить самой. Она заморозила яйцеклетки и ждала подходящего момента.

"Перед беременностью я основательно изучила этот вопрос, мы с мужем консультировались с разными профессорами. Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама.

Занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь. Мы со Стефано обсуждали самые разные варианты - и суррогатное материнство, и усыновление, если не получится.

Ну и вариант, если вообще детей у нас не будет... Но в итоге решили сделать все естественным путем", – заключила Федункив.