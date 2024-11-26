"Каждый день молюсь": Майя Бекбаева тепло поздравила дочь-студентку с днем рождения
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Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала пост, посвященный дочери, в день ее рождения. Айлин недавно улетела на учебу в Великобританию, передает NUR.KZ.
Этот день рождения дочь Майи Бекбаевой отмечает вдали от своей семьи. Буквально полтора месяца назад они проводили ее на обучение в Великобританию.
В этот важный день знаменитая мама решила поздравить Айлин публично.
"Моя любимая доченька! С днем рождения! Каждый раз, когда я смотрю на тебя, мое сердце горит любовью и нежностью. Каждый день я благословляю тебя, молюсь за тебя и верю, что сила моей материнской любви будет вести тебя по жизни и защищать от всего дурного! Смело иди вперед! Береги свое здоровье и цени каждый миг этой жизни", - написала теледива в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192631-kazhdyy-den-molyus-mayya-bekbaeva-teplo-pozdravila-doch-studentku-s-dnem-rozhdeniya/