"Каждый день молюсь": Майя Бекбаева тепло поздравила дочь-студентку с днем рождения

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала пост, посвященный дочери, в день ее рождения. Айлин недавно улетела на учебу в Великобританию, передает NUR.KZ.

Этот день рождения дочь Майи Бекбаевой отмечает вдали от своей семьи. Буквально полтора месяца назад они проводили ее на обучение в Великобританию.

В этот важный день знаменитая мама решила поздравить Айлин публично.

"Моя любимая доченька! С днем рождения! Каждый раз, когда я смотрю на тебя, мое сердце горит любовью и нежностью. Каждый день я благословляю тебя, молюсь за тебя и верю, что сила моей материнской любви будет вести тебя по жизни и защищать от всего дурного! Смело иди вперед! Береги свое здоровье и цени каждый миг этой жизни", - написала теледива в соцсети.