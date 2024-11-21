"Самая лучшая свекровь, о которой можно мечтать": Подольская обратилась к маме Преснякова

Певица Наталья Подольская обратилась к свекрови, отметившей день рождения. Наталья заявила, что Елена Преснякова - это свекровь, о которой можно лишь мечтать, передает NUR.KZ.

19 ноября советской и российской певице, участнице ВИА "Самоцветы" Елене Пресняковой исполнилось 78 лет.

Невестка посвятила имениннице теплые строки. Она отметила, что мама Лена - самая солнечная и жизнерадостная женщина, которую она знает.

"Люблю очень сильно, восхищаюсь бесконечно, учусь быть самой лучшей свекровью, о которой можно только мечтать. Желаю здоровья, больше отдыхать и заботиться о себе, и радовать нас своими песнями еще много лет. Лену любят все", - написала Наталья Подольская, супруга певца Владимира Преснякова.

"От улыбки Елены, от ее взгляда веет теплом", "Такое поздравление может быть только от солнечной невестки", "Как это классно, когда невестка так отзывается о свекрови", "Совсем не меняется с годами, вечно молодая", - отметили в Сети.