"Самая лучшая свекровь, о которой можно мечтать": Подольская обратилась к маме Преснякова
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Певица Наталья Подольская обратилась к свекрови, отметившей день рождения. Наталья заявила, что Елена Преснякова - это свекровь, о которой можно лишь мечтать, передает NUR.KZ.
19 ноября советской и российской певице, участнице ВИА "Самоцветы" Елене Пресняковой исполнилось 78 лет.
Невестка посвятила имениннице теплые строки. Она отметила, что мама Лена - самая солнечная и жизнерадостная женщина, которую она знает.
"Люблю очень сильно, восхищаюсь бесконечно, учусь быть самой лучшей свекровью, о которой можно только мечтать. Желаю здоровья, больше отдыхать и заботиться о себе, и радовать нас своими песнями еще много лет. Лену любят все", - написала Наталья Подольская, супруга певца Владимира Преснякова.
"От улыбки Елены, от ее взгляда веет теплом", "Такое поздравление может быть только от солнечной невестки", "Как это классно, когда невестка так отзывается о свекрови", "Совсем не меняется с годами, вечно молодая", - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2190779-samaya-luchshaya-svekrov-o-kotoroy-mozhno-mechtat-podolskaya-obratilas-k-mame-presnyakova/