Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ксерокопия мамы": Роза Рымбаева с семьей очаровали личными фото

Опубликовано:

Роза и Мади Рымбаевы, Али Окапов и Акерке Буркитбай
Роза и Мади Рымбаевы, Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/madirymbaev

Легенда казахстанской эстрады Роза Рымбаева вышла на ужин со своей семьей - теплые совместные фотографии в соцсети опубликовал ее младший сын Мади, передает NUR.KZ.

Воскресный вечер члены знаменитого семейства провели в японском ресторане. Роза Рымбаева, ее дети Мади Рымбаев и Али Окапов, келин Акерке Буркитбай и внук Зейн насладились компанией друг друга.

Мади опубликовал пост в Instagram - он сделал селфи с матерью, успел запечатлеть разговаривающих друг с другом Али и Акерке, а также маленького Зейна, который смотрел мультики на смартфоне.

"Даже если весь мир будет против", - подписал публикацию Рымбаев.

Пользователи Сети расхвалили семью в комментариях.

"Образцовая, талантливая семья", "Ксерокопия мамы", "Очень красивая и талантливая семья. Больших успехов, мира, добра и огромного счастья", "Голос у Розы апай супер", "Мади - сын своей матери", - написали фанаты.

Недавно Али Окапов расхвалил родного брата на музыкальном телешоу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188787-kserokopiya-mamy-roza-rymbaeva-s-semey-ocharovali-lichnymi-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie