"Ксерокопия мамы": Роза Рымбаева с семьей очаровали личными фото

Легенда казахстанской эстрады Роза Рымбаева вышла на ужин со своей семьей - теплые совместные фотографии в соцсети опубликовал ее младший сын Мади, передает NUR.KZ.

Воскресный вечер члены знаменитого семейства провели в японском ресторане. Роза Рымбаева, ее дети Мади Рымбаев и Али Окапов, келин Акерке Буркитбай и внук Зейн насладились компанией друг друга.

Мади опубликовал пост в Instagram - он сделал селфи с матерью, успел запечатлеть разговаривающих друг с другом Али и Акерке, а также маленького Зейна, который смотрел мультики на смартфоне.

"Даже если весь мир будет против", - подписал публикацию Рымбаев.

Пользователи Сети расхвалили семью в комментариях.

"Образцовая, талантливая семья", "Ксерокопия мамы", "Очень красивая и талантливая семья. Больших успехов, мира, добра и огромного счастья", "Голос у Розы апай супер", "Мади - сын своей матери", - написали фанаты.

Недавно Али Окапов расхвалил родного брата на музыкальном телешоу.