"Неповторимый": Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы

Российский исполнитель Леонид Агутин, который приехал с концертами в Казахстан, посетил могилу Батырхана Шукенова. Об этом сам Агутин рассказал в соцсетях, передает NUR.KZ.

Фотографией с могилы Батырхана Шукенова Агутин поделился на своей странице в Instagram. Певец отметил, что пользуясь случаем, заехал "к другу на могилку".

"Спасибо всем, кто помнит Батыра, гордится и заботится. Интересно, въехали на территорию огромного кладбища, где покоятся, наверное, тысяча человек. Куда дальше не знаем. Водитель спрашивает у первого же прохожего, где могила Батыра и он сразу показывает, не уточняя какого именно.

Батыр, дорогой, неповторимый, любим и скучаем", - говорится в подписи к посту.

Певец также отметил, что в горах, где расположена могила Шукенова, очень красиво и ухоженно.

Напомним, певец и композитор Батырхан Шукенов родился 18 мая в 1962 году. В апреле 2015 года страну потрясла новость о его смерти.

Музыкальную карьеру начал с должности саксофониста у Розы Рымбаевой. В 1988 году вместе с друзьями создал группу "А'Студио", стал ее солистом и фронтменом. Из наиболее известных песен группы – "Джулия", "Солдат любви", "Эти теплые летние дни", "Нелюбимая".

В 2000 году покинул состав группы, начав сольную карьеру. С тех пор выпустил несколько дисков с песнями.