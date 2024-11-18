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"Неповторимый": Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы

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Могила Батырхана Шукенова
Могила Батырхана Шукенова. Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский исполнитель Леонид Агутин, который приехал с концертами в Казахстан, посетил могилу Батырхана Шукенова. Об этом сам Агутин рассказал в соцсетях, передает NUR.KZ.

Фотографией с могилы Батырхана Шукенова Агутин поделился на своей странице в Instagram. Певец отметил, что пользуясь случаем, заехал "к другу на могилку".

"Спасибо всем, кто помнит Батыра, гордится и заботится. Интересно, въехали на территорию огромного кладбища, где покоятся, наверное, тысяча человек. Куда дальше не знаем. Водитель спрашивает у первого же прохожего, где могила Батыра и он сразу показывает, не уточняя какого именно.

Батыр, дорогой, неповторимый, любим и скучаем", - говорится в подписи к посту.

Певец также отметил, что в горах, где расположена могила Шукенова, очень красиво и ухоженно.

Напомним, певец и композитор Батырхан Шукенов родился 18 мая в 1962 году. В апреле 2015 года страну потрясла новость о его смерти.

Музыкальную карьеру начал с должности саксофониста у Розы Рымбаевой. В 1988 году вместе с друзьями создал группу "А'Студио", стал ее солистом и фронтменом. Из наиболее известных песен группы – "Джулия", "Солдат любви", "Эти теплые летние дни", "Нелюбимая".

В 2000 году покинул состав группы, начав сольную карьеру. С тех пор выпустил несколько дисков с песнями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188628-nepovtorimyy-leonid-agutin-posetil-mogilu-batyrhana-shukenova-v-almaty/

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