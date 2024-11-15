"Все думают, что у артистов прекрасная жизнь": Жигер Ауыпбаев впервые рассказал о разводе

Казахстанский исполнитель Жигер Ауыпбаев откровенно рассказал в программе "1001 түн" о личной жизни. Он поделился, почему расстался с супругой , передает NUR.KZ.

Ауыпбаев рассказал о личном ведущим программы.

"Я был женат. Со временем мы поняли, что не подходим друг другу, наверное, не подошли наши характеры, эмоции, таким образом, наши пути разошлись", - признался Жигер.

Он не стал скрывать, что тяжело переживал одиночество. Это отразилось и на его творчестве.

"Человеку нужен человек, чтобы был всегда рядом, понимал его, сопереживал ему, поддерживал словами, конечно, будешь искать такого человека. Было время, когда я знакомился, общался, чтобы не впасть в депрессию.

Все думают, что у артистов прекрасная жизнь, видят их в Instagram, TikTok, показывают только красивую сторону жизни, но не показывают своих переживаний.

Порой меня спрашивали, почему вы исчезли из соцсетей, причина в трудностях, которые я пережил. Было время, когда не хотелось творить, не хотелось выходить в сторис...

Думаю, что моя душа все еще не обрела покой. Но любые испытания должны закалять, потому что за темной полосой следует светлая", - рассказал певец.