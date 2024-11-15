"В жизни нет гармонии, она есть только в музыке": Альбина Джанабаева написала пост в соцсети

Экс-солистка группы "ВИА Гры", певица и актриса Альбина Джанабаева написала новый пост в Instagram, который привел к размышлению ее поклонников, передает NUR.KZ.

Супруга певца Валерия Меладзе разместила фото, на котором запечатлелась сидящей на полу у дивана, рядом с ней синтезатор, а на диване - электрогитары и саксофон. Артистка задумчива и слегка улыбается в камеру. На последнем фото она сидит в наушниках и держит ноты.

"В жизни, как обычно, нет гармонии. В музыке только гармония есть", - отметила Альбина.

"Полностью с вами согласна, музыка понимает наши эмоции", "Фото невероятно красивые", "Внутренний свет не спрячешь. Сияешь, Альбиночка. Во всех смыслах этого слова", "Ждем от Вас больше новых песен, и дуэт с Валерием", "Ну какая роскошная! А в глазах - загадка и любовь всегда", - отреагировали в Сети.