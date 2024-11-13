"Муж сказал, купит все, что я пожелаю": Ерке о подарках RaiM к ее 40-летию

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала в соцсети, какими подарками решил ее порадовать муж, певец RaiM, на предстоящий день рождения, передает NUR.KZ.

Ерке поделилась с подписчиками, что отпразднует сразу два события - свой юбилей и первый день рождения сына. Однако той планируется не сейчас, а следующим летом. Но Ерке, которой вот-вот исполнится 40, не осталась без подарков.

"Поскольку мы решили не отмечать сейчас мой день рождения, муж сказал, что купит все, что я пожелаю. Так, пока он месяц готовился к своему концерту, я целый месяц была занята выбором подарков. Что-то нашла в Алматы, а чего не было здесь, то нашла за границей.

И думаю, что это вовсе не конец. До моего дня рождения есть еще 15 дней, я пока дополню коллекцию своих подарков, а потом распакую их и покажу вам. Желаю и вам такого", - отметила Ерке.

В сторис Есмахан показала множество пакетов с брендовыми вещами.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan