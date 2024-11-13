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54-летний Арман Давлетяров показал интенсивную тренировку и впечатлил соцсети

Опубликовано:

Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Кадры из видео: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер, бывший гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров опубликовал видео с тренировки и замотивировал подписчиков своего блога заняться спортом, передает NUR.KZ.

Спортивная рутина 54-летнего Давлетярова разнообразна - он занимается большим теннисом, ходит в тренажерный зал и плавает в бассейне.

"Спорт — это не просто тренировка. Это дисциплина, которая держит нас в тонусе, закаляет тело и помогает достигать новых высот! Лыжи, коньки, плавание, большой теннис, фитнес — каждый из этих видов спорта напоминает мне, что успех и здоровье начинается не с понедельника и не с нового года, а с твоего подъема и первых шагов", - отметил Давлетяров.

Недавно Арману Давлетярову пришлось отвечать на критику в Сети после совместного фото с женой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186712-54-letniy-arman-davletyarov-pokazal-intensivnuyu-trenirovku-i-vpechatlil-socseti/

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