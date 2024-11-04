"Зачем вы так оделись?": разместивший фото с женой Давлетяров ответил на критику в Сети

Известный продюсер и медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров ответил тем, кто сделал ему замечания после размещенного в Сети фото с женой в хиджабе, передает NUR.KZ.

Недавно Арман Давлетяров вышел в свет с супругой. Тогда многие восхитились парой, но, оказалось, что нашлись и хейтеры. Медиаменеджер ответил на их упреки.

"Друзья, на днях выложил фото со своей супругой в хиджабе, и на нас посыпались замечания: "Зачем ты ее укутал?", "Это Средневековье!", "Почему все черного цвета?", "Зачем вы так оделись?". Какое вам дело до того, как мы выглядим и что носим?

Каждый из нас - хозяин своей жизни. У каждого свой путь, свои ценности и свой выбор, и уважение к этому выбору - основа настоящей зрелости.

Ведь никто из нас не знает всей истории другого человека, и ни у кого нет права указывать, как ему жить, что чувствовать или во что верить", - отметил Арман Илюбаевич.

Давлетяров рассказал, что делится моментами жизни, чтобы поделиться радостью, порой спросить совета и стать ближе к своим подписчикам, а не для того, чтобы кого-то учить.

"В мире и так много негатива, поэтому, может, начнем с себя? С того, чтобы видеть в других не объект для критики, а таких же, как мы, людей - со своей историей, мечтами, убеждениями. Это простое правило делает нас добрее, а мир — лучше", - заключил медиаменеджер.