Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мы росли у бабушки с дедушкой": Жания Джуринская растрогала Сеть архивными кадрами

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская растрогала своих подписчиков, показав редкое архивное видео. На нем можно увидеть совсем еще маленькую Жанию, передает NUR.KZ.

Жания разместила архивные кадры и окунулась в ностальгию. Она вспомнила о счастливом детстве.

"Мы все росли у бабушки с дедушкой дома. Все друг за другом смотрели и заботились. Столько тепла в этих воспоминаниях", - рассказала она.

Жания не скрывает, что очень скучает по тем родным людям, которых уже нет рядом. И сегодня, когда в большой семье Жании торжество - выдают замуж девушку, их очень не хватает.

"Ажешка, кокешка, той прошел классно, как всегда вас не хватает… Зачем это пишу, непонятно, но будто они читают", - отметила она.

"Жан, ты такая сладкая, прям не могу", "Боже, какие кадры", "У вас очень дружная семья и это бесценно", "София - маленькая копия мамина", "Ваша дочь так сильно похожа на вашего папу", "Такое видео душевное, теплое, таких мало сейчас в Инстаграм", - написали комментаторы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186093-my-rosli-u-babushki-s-dedushkoy-zhaniya-dzhurinskaya-rastrogala-set-arhivnymi-kadrami/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie