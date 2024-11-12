"Мы росли у бабушки с дедушкой": Жания Джуринская растрогала Сеть архивными кадрами
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Казахстанская актриса Жания Джуринская растрогала своих подписчиков, показав редкое архивное видео. На нем можно увидеть совсем еще маленькую Жанию, передает NUR.KZ.
Жания разместила архивные кадры и окунулась в ностальгию. Она вспомнила о счастливом детстве.
"Мы все росли у бабушки с дедушкой дома. Все друг за другом смотрели и заботились. Столько тепла в этих воспоминаниях", - рассказала она.
Жания не скрывает, что очень скучает по тем родным людям, которых уже нет рядом. И сегодня, когда в большой семье Жании торжество - выдают замуж девушку, их очень не хватает.
"Ажешка, кокешка, той прошел классно, как всегда вас не хватает… Зачем это пишу, непонятно, но будто они читают", - отметила она.
"Жан, ты такая сладкая, прям не могу", "Боже, какие кадры", "У вас очень дружная семья и это бесценно", "София - маленькая копия мамина", "Ваша дочь так сильно похожа на вашего папу", "Такое видео душевное, теплое, таких мало сейчас в Инстаграм", - написали комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186093-my-rosli-u-babushki-s-dedushkoy-zhaniya-dzhurinskaya-rastrogala-set-arhivnymi-kadrami/