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"Будто вчера поженились": родители самого завидного холостяка Казахстана удивили Казнет отношениями

Опубликовано:

Родители Димаша Адилета
Родители Димаша Адилета. Фото: instagram.com/nomad_pages

Родители блогера и предпринимателя Димаша Адилета, которого часто называют самым завидным холостяком Казахстана, показали видео со спортивной прогулки, удивившее Казнет, передает NUR.KZ.

Адилет Султанбек и Валентина Дурумбетова морозным утром надели одинаковые спортивные костюмы и вышли на спортивную прогулку. Родители Димаша Адилета много смеялись и расслаблено вели себя на камеру. Валентина сделала легкую разминку, пока Адилет за ней внимательно наблюдал.

"Утро одного дня", - гласит подпись к публикации.

Пользователей Сети восхитили отношения пары.

"Классная у вас любовь", "Вы как пример, какими должны быть здоровые отношения спустя много совместно прожитых лет", "Такие классные, не могу", "Самые крутые родители", "30 лет в браке, а будто вчера поженились", - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184863-budto-vchera-pozhenilis-roditeli-samogo-zavidnogo-holostyaka-kazahstana-udivili-kaznet-otnosheniyami/

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