"Будто вчера поженились": родители самого завидного холостяка Казахстана удивили Казнет отношениями

Родители блогера и предпринимателя Димаша Адилета, которого часто называют самым завидным холостяком Казахстана, показали видео со спортивной прогулки, удивившее Казнет, передает NUR.KZ.

Адилет Султанбек и Валентина Дурумбетова морозным утром надели одинаковые спортивные костюмы и вышли на спортивную прогулку. Родители Димаша Адилета много смеялись и расслаблено вели себя на камеру. Валентина сделала легкую разминку, пока Адилет за ней внимательно наблюдал.

"Утро одного дня", - гласит подпись к публикации.

Пользователей Сети восхитили отношения пары.

"Классная у вас любовь", "Вы как пример, какими должны быть здоровые отношения спустя много совместно прожитых лет", "Такие классные, не могу", "Самые крутые родители", "30 лет в браке, а будто вчера поженились", - отметили они.