"Будто вчера поженились": родители самого завидного холостяка Казахстана удивили Казнет отношениями
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Родители блогера и предпринимателя Димаша Адилета, которого часто называют самым завидным холостяком Казахстана, показали видео со спортивной прогулки, удивившее Казнет, передает NUR.KZ.
Адилет Султанбек и Валентина Дурумбетова морозным утром надели одинаковые спортивные костюмы и вышли на спортивную прогулку. Родители Димаша Адилета много смеялись и расслаблено вели себя на камеру. Валентина сделала легкую разминку, пока Адилет за ней внимательно наблюдал.
"Утро одного дня", - гласит подпись к публикации.
Пользователей Сети восхитили отношения пары.
"Классная у вас любовь", "Вы как пример, какими должны быть здоровые отношения спустя много совместно прожитых лет", "Такие классные, не могу", "Самые крутые родители", "30 лет в браке, а будто вчера поженились", - отметили они.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184863-budto-vchera-pozhenilis-roditeli-samogo-zavidnogo-holostyaka-kazahstana-udivili-kaznet-otnosheniyami/