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"Элегантный кавалер, очаровательная дама": Арман Давлетяров вышел в свет с супругой

Опубликовано:

Арман Давлетяров с женой
Арман Давлетяров с женой. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный продюсер и медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал в соцсети фотографию с супругой - экс-глава "Муз-ТВ" и его жена Мавжуда вышли в свет, передает NUR.KZ.

Арман и Мавжуда накануне решили провести вечер в компании друг друга - надев элегантные вечерние наряды, пара отправилась на мероприятие.

"Воскресный вечер, молодые родители пятерых детей куда-то собрались. Всегда находите время для таких совместных выходов. Это укрепляет отношения, вдохновляет и радует обоих! Семья - это твоя опора в жизни!" - подписал публикацию Давлетяров.

"Красивая, счастливая, примерная семья! Будьте счастливы и здоровы", "Наконец-то Ваша супруга дождалась, что Вы выводите ее в свет! Счастья, благополучия и любви", "Какой элегантный кавалер, какая очаровательная дама! Желаю отличного времяпровождения", - написали подписчики в комментариях под постом.

Недавно Арман Давлетяров рассказал о поступке, который его супруга совершила ради семьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179328-elegantnyy-kavaler-ocharovatelnaya-dama-arman-davletyarov-vyshel-v-svet-s-suprugoy/

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