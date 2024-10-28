"Элегантный кавалер, очаровательная дама": Арман Давлетяров вышел в свет с супругой

Известный продюсер и медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал в соцсети фотографию с супругой - экс-глава "Муз-ТВ" и его жена Мавжуда вышли в свет, передает NUR.KZ.

Арман и Мавжуда накануне решили провести вечер в компании друг друга - надев элегантные вечерние наряды, пара отправилась на мероприятие.

"Воскресный вечер, молодые родители пятерых детей куда-то собрались. Всегда находите время для таких совместных выходов. Это укрепляет отношения, вдохновляет и радует обоих! Семья - это твоя опора в жизни!" - подписал публикацию Давлетяров.

"Красивая, счастливая, примерная семья! Будьте счастливы и здоровы", "Наконец-то Ваша супруга дождалась, что Вы выводите ее в свет! Счастья, благополучия и любви", "Какой элегантный кавалер, какая очаровательная дама! Желаю отличного времяпровождения", - написали подписчики в комментариях под постом.

Недавно Арман Давлетяров рассказал о поступке, который его супруга совершила ради семьи.