"Не может счастливая женщина говорить плохо о других": Сатжан описала своих хейтеров

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, какими представляет себе хейтеров, которые пишут ей неприятные комментарии. Она уверена, что это несчастные люди, передает NUR.KZ.

Динара написала новый пост в Instagram, который сопроводила эффектным фото.

"Как я представляю женщин пишущих обо мне гадости… Ну, во-первых, 100% засаленные волосы. Вот не могу себе представить, чтобы женщина с роскошными локонами писала бы под моими постами или пабликами: "Тупая журналистка".

Обязательно лишний вес. Без него никак. Вот хоть убейте, но не могу себе представить, чтобы женщина с подтянутым телом, ровной спиной и красивыми рельефами изливала бы свою желчь в Instagram, TikTok и других соцсетях. Ей некогда, она занята своим телом", - написала она.

Динара добавила, что хейтеры - это несчастные люди, которые попросту завидую чужому частью и успеху.

"Дома у нее, конечно же, бардак. Вот не могу себе представить, чтобы интеллигентная женщина, у которой дома чисто, уютно, тепло и вкусно, взяла бы и написала бы гадость другой женщине.

Она раздражительна, нервозна, 24/7 на кортизоле. Вечно уставшая. Ну, не может счастливая энергичная женщина, живущая в гармонии с собой и окружающими ее людьми, писать, думать и говорить плохо о других женщинах", - отметила Сатжан.

Динару поддержали ее подписчики и коллеги.

"О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас… Им просто не до нас", "Я с вами согласна! Какая вы красивая, умная трудолюбивая, все успеваете я вами восхищаюсь, Динара", "Есть люди, которые восхищаются вами", "Не питайте их энергией, когда вы обращаете внимание на негатив, то подпитываете его", - заметили комментаторы.