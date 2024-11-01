Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не может счастливая женщина говорить плохо о других": Сатжан описала своих хейтеров

Опубликовано:

Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, какими представляет себе хейтеров, которые пишут ей неприятные комментарии. Она уверена, что это несчастные люди, передает NUR.KZ.

Динара написала новый пост в Instagram, который сопроводила эффектным фото.

"Как я представляю женщин пишущих обо мне гадости… Ну, во-первых, 100% засаленные волосы. Вот не могу себе представить, чтобы женщина с роскошными локонами писала бы под моими постами или пабликами: "Тупая журналистка".

Обязательно лишний вес. Без него никак. Вот хоть убейте, но не могу себе представить, чтобы женщина с подтянутым телом, ровной спиной и красивыми рельефами изливала бы свою желчь в Instagram, TikTok и других соцсетях. Ей некогда, она занята своим телом", - написала она.

Динара добавила, что хейтеры - это несчастные люди, которые попросту завидую чужому частью и успеху.

"Дома у нее, конечно же, бардак. Вот не могу себе представить, чтобы интеллигентная женщина, у которой дома чисто, уютно, тепло и вкусно, взяла бы и написала бы гадость другой женщине.

Она раздражительна, нервозна, 24/7 на кортизоле. Вечно уставшая. Ну, не может счастливая энергичная женщина, живущая в гармонии с собой и окружающими ее людьми, писать, думать и говорить плохо о других женщинах", - отметила Сатжан.

Динару поддержали ее подписчики и коллеги.

"О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас… Им просто не до нас", "Я с вами согласна! Какая вы красивая, умная трудолюбивая, все успеваете я вами восхищаюсь, Динара", "Есть люди, которые восхищаются вами", "Не питайте их энергией, когда вы обращаете внимание на негатив, то подпитываете его", - заметили комментаторы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2181587-ne-mozhet-schastlivaya-zhenshchina-govorit-ploho-o-drugih-satzhan-opisala-svoih-heyterov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie