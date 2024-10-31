"Будто из фильма": Индира Едильбаева с мужем улетели в Нью-Йорк

Казахстанская исполнительница Индира Едильбаева показала атмосферные фотографии с супругом из американского Нью-Йорка, которые оценили фанаты, передает NUR.KZ.

Атмосферные снимки, снятые на Манхэттене, очаровали поклонников творчества Едильбаевой - Индира и ее супруг Камалдин прогулялись по улицам Нью-Йорка в стильных нарядах. Они поели пиццу, позировали на фоне американских домов и улочек - пара с любовью смотрела друг на друга буквально на каждом снимке, широко улыбаясь.

"Куда бы ты не пошел, я последую за тобой", - подписала публикацию артистка.

"Вау, я тоже так хочу", "Как будто из американского фильма", "Какие вы красивые, и Нью-Йорк прекрасен", "Очень красиво и безумно атмосферно", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.