"Будто из фильма": Индира Едильбаева с мужем улетели в Нью-Йорк
Опубликовано:
Казахстанская исполнительница Индира Едильбаева показала атмосферные фотографии с супругом из американского Нью-Йорка, которые оценили фанаты, передает NUR.KZ.
Атмосферные снимки, снятые на Манхэттене, очаровали поклонников творчества Едильбаевой - Индира и ее супруг Камалдин прогулялись по улицам Нью-Йорка в стильных нарядах. Они поели пиццу, позировали на фоне американских домов и улочек - пара с любовью смотрела друг на друга буквально на каждом снимке, широко улыбаясь.
"Куда бы ты не пошел, я последую за тобой", - подписала публикацию артистка.
"Вау, я тоже так хочу", "Как будто из американского фильма", "Какие вы красивые, и Нью-Йорк прекрасен", "Очень красиво и безумно атмосферно", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2181348-budto-iz-filma-indira-edilbaeva-s-muzhem-uleteli-v-nyu-york/