"Быть в браке с творческим человеком нелегко": Фариза Ескермес сделала признание в Сети
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, которая недавно вышла замуж, поделилась главными трудностями своего брака. Из-за плотного графика кинозвезда редко видит супруга, передает NUR.KZ.
В Instagram-сторис звезда сериала "Мошенники" поделилась с подписчиками новостью о том, что она работает над новым проектом.
"Я в дороге. Снова еду в степь, туда, где нет связи, где холодно и ветер. Но я люблю свою работу", - призналась Ескермес.
Фариза поделилась диалогом, который был у нее с мужем насчет объемов ее работы.
"Я сказала Андрею, что на этот год больше не буду брать съемки. А он ответил, чтобы я продолжала работать, если мне это нравится, главное - чтобы я чувствовала себя счастливой.
Жаным. Сколько дней и ночей мы проводим порознь. Даже в этом я чувствую огромную поддержку. Быть в браке с творческим человеком нелегко - нужно нереальное доверие", - заключила актриса.
Недавно Фариза Ескермес ответила, на каком языке будет говорить со своими детьми.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2181273-byt-v-brake-s-tvorcheskim-chelovekom-nelegko-fariza-eskermes-sdelala-priznanie-v-seti/