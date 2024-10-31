"Быть в браке с творческим человеком нелегко": Фариза Ескермес сделала признание в Сети

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, которая недавно вышла замуж, поделилась главными трудностями своего брака. Из-за плотного графика кинозвезда редко видит супруга, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис звезда сериала "Мошенники" поделилась с подписчиками новостью о том, что она работает над новым проектом.

"Я в дороге. Снова еду в степь, туда, где нет связи, где холодно и ветер. Но я люблю свою работу", - призналась Ескермес.

Фариза поделилась диалогом, который был у нее с мужем насчет объемов ее работы.

"Я сказала Андрею, что на этот год больше не буду брать съемки. А он ответил, чтобы я продолжала работать, если мне это нравится, главное - чтобы я чувствовала себя счастливой.

Жаным. Сколько дней и ночей мы проводим порознь. Даже в этом я чувствую огромную поддержку. Быть в браке с творческим человеком нелегко - нужно нереальное доверие", - заключила актриса.

Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Недавно Фариза Ескермес ответила, на каком языке будет говорить со своими детьми.