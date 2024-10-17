Орбакайте показала фото с увлекательного отдыха в Новой Зеландии
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53-летняя певица Кристина Орбакайте рассказала, что открыла для себя новую страну. Она разместила в своем Instagram фото с мужем, снятые в Новой Зеландии, передает NUR.KZ.
Кристина с мужем отдохнули в Новой Зеландии.
"В нашей истории путешествий с супругом теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места", - призналась Кристина Орбакайте.
В карусели она представила ряд фото, которые наглядно показывают, насколько была увлекательна и познавательна их семейная поездка.
Великолепные виды, красивая природа и счастливые улыбки - путешествие вдохновило не только артистку, но и подписчиков.
"Только счастья, мира и добра всей вашей семье", "Достойные, красивые, будьте счастливы", "Кристиночка, вы красивая пара счастья и добра вам", "Моя мечта побывать в Новой Зеландии, вы молодцы", - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2175618-orbakayte-pokazala-foto-s-uvlekatelnogo-otdyha-v-novoy-zelandii/