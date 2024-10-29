"Супермама": Асель Сагатова очаровала танцем с дочерью
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Популярная казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое видео с отдыха, на котором станцевала с дочерью, передает NUR.KZ.
Асель Сагатова и ее дочь решили повторить танец из популярного в Сети тренда - они были в пляжных нарядах, только актриса надела сверху белую рубашку оверсайз.
Исполнив несколько незамысловатых па, мама с дочерью тепло обнялись в конце ролика.
"Как ощущаются каникулы, когда мама в доступе 24/7", - подписала публикацию Сагатова.
"Красивые девочки", "Сладкие", "Мама с большой буквы", "Самое лучшее время - время, уделенное ребенку", "Не просто мама, а супермама", - написали поклонники в комментариях под постом.
Недавно Асель Сагатова удивила фанатов необычным аутфитом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180114-supermama-asel-sagatova-ocharovala-tancem-s-docheryu/