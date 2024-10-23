"Нежная роза": Асель Сагатова изумила Сеть, появившись в роскошном платье на одно плечо
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Казахстанская актриса Асель Сагатова вызвала восторг фанатов, примерив романтический образ. Звезда фильма "My love is Aisulu" попозировала в красном платье, передает NUR.KZ.
Асель попозировала перед камерой в роскошном платье с воланом. Рабочие кадры с новой фотосессии она опубликовала в своем блоге в Instagram.
Актриса выбрала помаду в тон к алому платью на одно плечо. Легкие кудри и очаровательная улыбка завершили ее нежный и в тоже время яркий образ.
Фоном к короткому видео звучит музыкальная композиция в исполнении Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес.
"Красавица", "Любой образ к лицу", "Суперактриса", "Как всегда, естественная и красивая", "Нежная роза", "Ох уж эта улыбка", "Эти глаза напротив", - выразили свое восхищение поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2178054-nezhnaya-roza-asel-sagatova-izumila-set-poyavivshis-v-roskoshnom-plate-na-odno-plecho/