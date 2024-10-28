"Почему мы торопились повзрослеть?": Асель Аскар вспомнила школьные годы

Казахстанская актриса Асель Аскар поделилась теплыми воспоминаниями о детстве. Вместе с ней поностальгировали и ее верные поклонники в Instagram, передает NUR.KZ.

"Алматы. Осень 2005 год. Иду из школы домой. Дома никого. Я знаю, что мама на работе и отчим тоже. А значит, в моем распоряжении домашний телефон и телевизор.

Придя из школы, я быстро переодеваюсь и бегу на кухню. Грею себе бутерброды с сыром и колбасой. Ох, это было самое вкусное…

Мою быстро посуду, рюкзак так и лежит в коридоре, ложусь смотреть Nickelodeon… мои любимые мультфильмы и программы бесперебойно идут", - окунулась в ностальгию Асель.

Актриса описала весь день, прожитый много лет назад.

"Пообсуждали по телефону с подружкой всех, кого можно в школе, рука все еще ноет от удара. В школе подралась с одноклассником. Звонит мама и ругает, что все время "занято" и не может до меня дозвониться. Я сижу со страхом, что в любой момент придет дядя и будет проверять дневник. Хотя чего боялась, там всегда были хорошие оценки", - продолжила она.

Асель рассказала, что любила носить обувь на каблуках. Надевала также мамины вещи, чтобы казаться взрослой.

"Мама придет поздно, рано утром технично возьму ее парфюм и напшикаю на себя. Намажу гигиеническую помаду и буду, как взрослая.

Ведь завтра на перемене, он, тот самый "атаман всех параллельных" пройдет мимо… и, может, на перемене он посмотрит на меня, а я почему-то гаркну ему: "Что смотришь?!".

А у самой сердце будет так сильно биться, и я довольная зайду в класс домывать парты. Эх, детство... Иногда вспоминаешь и в улыбке непроизвольно расплываешься.

Интересно было бы встретиться со всеми, вспомнить детство, мы тогда были такие маленькие и такие сладкие. Почему тогда мы так торопились повзрослеть?" - задалась вопросом Асель.

История Асель заставила поностальгировать ее фанатов, они тоже написали о своем детстве в комментариях.