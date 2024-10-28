Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Все взяла в свои руки": Байзакова рассказала, как ее муж решился на предложение руки и сердца

Опубликовано:

Айжан Байзакова с супругом
Айжан Байзакова с супругом. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова ответила на вопросы поклонников в соцсети - инстадива рассказала об отношениях с мужем и его родителями, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц спросила Айжан ее мнения по поводу отношений - тогда Байзакова рассказала, как смотивировала супруга сделать ей предложение.

"В нашем случае я все взяла в свои руки. Год повстречались, и хватит. Я прямо сказала: "Женишься - женись, делай предложение, вокруг да около не надо ходить, уже узнали друг друга". И все.

Мне не интересны были просто отношения, у меня ребенок - нет времени тратить на парня. Я увидела, что Нурбек - мой будущий муж, и ждать не собиралась. Мужчины могут без брака и сто лет ходить", - рассказала инстадива.

Также Айжан посоветовала не обращать внимания на мелочи, которые могут раздражать во вторых половинках.

"Есть проблемы похуже - например, бьет, игроман, наркоман, изменяет. Это да, непростительно. На все остальное мудро закрывайте глаза", - высказалась Байзакова.

Еще один вопрос в адрес блогерши касался жизни с родителями мужа - по ее словам, вот уже почти год они живут душа в душу.

"Я знаю себя, со мной комфортно жить, родители Нурбека вообще суперкомфортные. Все круто. Знаете, почему? Потому что они любят своего сына по-настоящему. Мне не надо "угождать", единственное требование от меня - только любовь к их сыну", - заключила Айжан.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова раскрыла секрет своей стройной фигуры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179404-vse-vzyala-v-svoi-ruki-bayzakova-rasskazala-kak-ee-muzh-reshilsya-na-predlozhenie-ruki-i-serdca/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie