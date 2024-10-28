"Все взяла в свои руки": Байзакова рассказала, как ее муж решился на предложение руки и сердца

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова ответила на вопросы поклонников в соцсети - инстадива рассказала об отношениях с мужем и его родителями, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц спросила Айжан ее мнения по поводу отношений - тогда Байзакова рассказала, как смотивировала супруга сделать ей предложение.

"В нашем случае я все взяла в свои руки. Год повстречались, и хватит. Я прямо сказала: "Женишься - женись, делай предложение, вокруг да около не надо ходить, уже узнали друг друга". И все.

Мне не интересны были просто отношения, у меня ребенок - нет времени тратить на парня. Я увидела, что Нурбек - мой будущий муж, и ждать не собиралась. Мужчины могут без брака и сто лет ходить", - рассказала инстадива.

Также Айжан посоветовала не обращать внимания на мелочи, которые могут раздражать во вторых половинках.

"Есть проблемы похуже - например, бьет, игроман, наркоман, изменяет. Это да, непростительно. На все остальное мудро закрывайте глаза", - высказалась Байзакова.

Еще один вопрос в адрес блогерши касался жизни с родителями мужа - по ее словам, вот уже почти год они живут душа в душу.

"Я знаю себя, со мной комфортно жить, родители Нурбека вообще суперкомфортные. Все круто. Знаете, почему? Потому что они любят своего сына по-настоящему. Мне не надо "угождать", единственное требование от меня - только любовь к их сыну", - заключила Айжан.

Сторис Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

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