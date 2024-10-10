"На диете не сижу": Байзакова раскрыла свой секрет стройной фигуры
Опубликовано:
Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова провела рубрику "Вопрос-ответ", в которой пообщалась с подписчиками своего Instagram-аккаунта о красоте, передает NUR.KZ.
Одна из поклонниц спросила у Айжан, следит ли она за фигурой или же она генетически не склонна к полноте.
Мать двоих детей призналась, что ее пугали лишним весом после вторых родов, однако ей удалось остаться стройной.
"Скорее, это мамина генетика. Потому что мне все угрожали, что после вторых родов я уже никуда не денусь от лишнего веса. Но нет. Мама и бабушка худые. Думаю, такой же и останусь. Я на диете не сижу", - призналась Байзакова.
Не так давно Айжан Байзакова высказывалась о переменах во внешности после замужества и детей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172486-na-diete-ne-sizhu-bayzakova-raskryla-svoy-sekret-stroynoy-figury/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.