"Уже без гипса?": Димаш Кудайберген порадовал обеспокоенных травмой его руки фанатов

Народный артист Казахстана, известный певец Димаш Кудайберген, имеющий огромную армию поклонников по всему миру, порадовал фанатов новым фото в соцсети, передает NUR.KZ.

Димаш поделился фото, на котором запечатлелся сидя на диване.

"Приветствую всех", - подписал Димаш свое фото.

Фанаты, обрадованные весточкой от любимого артиста, оставили свои комментарии. Они также заметили, что на ее руке нет гипсовой повязки.

Ранее Димаш и Степан Хаусер восхитили фанатов совместным выступлением. На видео можно было заметить, что у Димаша была травмирована рука.

"Ой, здравствуй, мужчина любимый! Уже без гипса?!", "Гипс снимают, клиент уезжает!" - Димашик бомбический", "Красавчик. Очень рады, что у тебя все хорошо. Береги себя", "Ура! Никакого гипса", "Мы рады видеть тебя, и гипса нет", - отреагировали фолловеры.