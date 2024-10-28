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"Уже без гипса?": Димаш Кудайберген порадовал обеспокоенных травмой его руки фанатов

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана, известный певец Димаш Кудайберген, имеющий огромную армию поклонников по всему миру, порадовал фанатов новым фото в соцсети, передает NUR.KZ.

Димаш поделился фото, на котором запечатлелся сидя на диване.

"Приветствую всех", - подписал Димаш свое фото.

Фанаты, обрадованные весточкой от любимого артиста, оставили свои комментарии. Они также заметили, что на ее руке нет гипсовой повязки.

Ранее Димаш и Степан Хаусер восхитили фанатов совместным выступлением. На видео можно было заметить, что у Димаша была травмирована рука.

"Ой, здравствуй, мужчина любимый! Уже без гипса?!", "Гипс снимают, клиент уезжает!" - Димашик бомбический", "Красавчик. Очень рады, что у тебя все хорошо. Береги себя", "Ура! Никакого гипса", "Мы рады видеть тебя, и гипса нет", - отреагировали фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179395-uzhe-bez-gipsa-dimash-kudaybergen-poradoval-obespokoennyh-travmoy-ego-ruki-fanatov/

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