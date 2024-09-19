"Сдала свои украшения в ломбард": Давлетяров рассказал о поступке жены ради семьи

Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал, как поступила его жена, когда их семья переживала трудности, передает NUR.KZ.

Давлетяров отметил, что 2003 год был тяжелым для него и его семьи.

"Я был весь в долгах, после того как не прошел на выборах в Госдуму РФ. Все деньги были потрачены на предвыборную компанию и я влез в большие долги.

Пытаясь решить финансовые проблемы, даже не задумывался, откуда берутся продукты в доме. Моя жена без лишних слов взяла ситуацию в свои руки. Только спустя годы узнал, что она сдала свои украшения в ломбард, чтобы поддерживать нас", - рассказал он.

Медиаменеджер признался, что многое понял тогда.

"Ее поступок перевернул мое понимание любви. Настоящие отношения — это когда человек помогает тебе, даже когда все вокруг рушится, а она тебя поддерживает и помогает. В семье муж и жена, прежде всего, являются партнерами и опорой друг другу", - заключил он.

Недавно Давлетяров заявил, что он "подкаблучник и гордится этим".