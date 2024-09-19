"Сдала свои украшения в ломбард": Давлетяров рассказал о поступке жены ради семьи
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Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал, как поступила его жена, когда их семья переживала трудности, передает NUR.KZ.
Давлетяров отметил, что 2003 год был тяжелым для него и его семьи.
"Я был весь в долгах, после того как не прошел на выборах в Госдуму РФ. Все деньги были потрачены на предвыборную компанию и я влез в большие долги.
Пытаясь решить финансовые проблемы, даже не задумывался, откуда берутся продукты в доме. Моя жена без лишних слов взяла ситуацию в свои руки. Только спустя годы узнал, что она сдала свои украшения в ломбард, чтобы поддерживать нас", - рассказал он.
Медиаменеджер признался, что многое понял тогда.
"Ее поступок перевернул мое понимание любви. Настоящие отношения — это когда человек помогает тебе, даже когда все вокруг рушится, а она тебя поддерживает и помогает. В семье муж и жена, прежде всего, являются партнерами и опорой друг другу", - заключил он.
Недавно Давлетяров заявил, что он "подкаблучник и гордится этим".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2163306-sdala-svoi-ukrasheniya-v-lombard-davletyarov-rasskazal-o-postupke-zheny-radi-semi/