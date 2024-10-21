Жена Прилучного выложила видео актера с детьми после решения суда об опеке старшего сына

Супруга российского актера Павла Прилучного, звезды сериала "Мажор", показала видео, на котором он запечатлен с детьми. Фанаты по-разному отреагировали на милые кадры, передает NUR.KZ.

Кадры Зепюр выложила в День отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября.

"Вместо тысячи слов. Лучший папа на планете", - написала Зепюр Брутян, отметив аккаунт мужа - актера Павла Прилучного. У 36-летнего Павла трое детей - Тимофей, Мия и Микаэль.

Двое старших родились в браке с актрисой Агатой Муцениеце.

Отметим, что отношения бывших супругов нельзя назвать мирными. Как пишет Super.ru, Муцениеце намекнула на то, что Прилучный не вернул ей сына после решения суда.

В минувшую пятницу Головинский суд поставил точку в споре о вопросе над опекой 11-летнего Тимофея в пользу матери.

"Молодцы! Вот настоящая счастливая семья", "Я до последнего надеялась, что вы все будете решать все мирно", "Лучшее, что я видела сегодня", "Верните маме сына", "Смотрится как оправдание", - отреагировали в Сети на видео, размещенное второй женой Прилучного.