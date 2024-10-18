"Самая настоящая любовь": Жания Джуринская и Данияр Хизметов умилили нежным видео
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Казахстанская актриса Жания Джуринская выложила в соцсети милое видео с мужем - актером Данияром Хизметовым. Супруги случайно попали в объектив камеры, передает NUR.KZ.
"Нет ничего милее и любимее твоих глаз. Попали в объектив камеры Асхата Султанбаева", - написала Жания.
На видео Жания и Данияр мило беседуют сидя рядом за столом. Данияр нежно гладит жену по голове и целует ее, а потом, обнявшись, супруги выходят вместе из-за стола.
Можно заметить, как они счастливы вместе. Фанаты умилились увиденному и написали об этом в комментариях.
"Красивые и счастливые", "Жанымки", "Мне кажется, Жанию невозможно не любить, у нее такая энергия, с ней, мне кажется, не скучно никогда - красивая, интересная, смешная", "Когда муж так смотрит на жену - это самая настоящая большая любовь", - отметили комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2176098-samaya-nastoyashchaya-lyubov-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-umilili-nezhnym-video/