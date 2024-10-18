"Самая настоящая любовь": Жания Джуринская и Данияр Хизметов умилили нежным видео

Казахстанская актриса Жания Джуринская выложила в соцсети милое видео с мужем - актером Данияром Хизметовым. Супруги случайно попали в объектив камеры, передает NUR.KZ.

"Нет ничего милее и любимее твоих глаз. Попали в объектив камеры Асхата Султанбаева", - написала Жания.

На видео Жания и Данияр мило беседуют сидя рядом за столом. Данияр нежно гладит жену по голове и целует ее, а потом, обнявшись, супруги выходят вместе из-за стола.

Можно заметить, как они счастливы вместе. Фанаты умилились увиденному и написали об этом в комментариях.

"Красивые и счастливые", "Жанымки", "Мне кажется, Жанию невозможно не любить, у нее такая энергия, с ней, мне кажется, не скучно никогда - красивая, интересная, смешная", "Когда муж так смотрит на жену - это самая настоящая большая любовь", - отметили комментаторы.