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Лидо показала старые фото из семейного альбома

Опубликовано:

Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская исполнительница Лидия Досалина, известная как Лидо, окунулась в ностальгию - она поделилась в соцсети архивными фотографиями из семейного альбома, передает NUR.KZ.

Лидо пролистала семейный альбом и показала старые фотографии. На первом снимке она запечатлена в черном мини-платье, яркая брюнетка позировала стоя у белого авто.

"20 лет назад. Примерно миллион лет назад", - отметила Лидо.

На втором фото многодетная мама в пышном изумрудном платье с высоким разрезом снялась на фото с двумя детьми - сыном и дочерью.

Фото было сделано в памятный семейный вечер. Отметим, что платье девочки сшито из такой же ткани, что и вечерний аутфит мамы-именинницы.

"Мой день рождения в 2016 году", - рассказала певица.

Сторис Лидо
Сторис Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2175114-lido-pokazala-starye-foto-iz-semeynogo-alboma/

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