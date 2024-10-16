Лидо показала старые фото из семейного альбома

Казахстанская исполнительница Лидия Досалина, известная как Лидо, окунулась в ностальгию - она поделилась в соцсети архивными фотографиями из семейного альбома, передает NUR.KZ.

Лидо пролистала семейный альбом и показала старые фотографии. На первом снимке она запечатлена в черном мини-платье, яркая брюнетка позировала стоя у белого авто.

"20 лет назад. Примерно миллион лет назад", - отметила Лидо.

На втором фото многодетная мама в пышном изумрудном платье с высоким разрезом снялась на фото с двумя детьми - сыном и дочерью.

Фото было сделано в памятный семейный вечер. Отметим, что платье девочки сшито из такой же ткани, что и вечерний аутфит мамы-именинницы.

"Мой день рождения в 2016 году", - рассказала певица.

Сторис Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon