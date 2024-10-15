"Не думал, что придется это сделать": Егор Крид решил сменить имя

30-летний российский исполнитель и автор песен Егор Крид сделал неожиданное заявление - он решил сменить имя. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Подробности Крид пообещал рассказать чуть позже, но его сообщение заинтриговало фанатов.

"В Москве снег, но есть темка поважнее. Вчера говорил на стриме, что на этой неделе будет громкая новость. Я не думал, что мне придется, это сделать, но… По ходу придется ненадолго поменять имя, пока разбираюсь с документами", - отметил он в своем посте.

"Ждем новостей", "Интересно", "Имя?", "Ты что скрываешься от ФБР?", "То есть ты больше не Егор Крид?!", "Ну нет", "Какое имя, Егор, ты что?" - гласят комментарии удивленных фолловеров.