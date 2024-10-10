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Татьяна Брухунова показала красочные фото из Кейптауна

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна показала красочные фото из ЮАР, куда улетела несколько дней назад, и поделилась впечатлениями от путешествия, передает NUR.KZ.

На фото Татьяна запечатлелась в Кейптауне в ярком пиджаке и подписала хештегом "сейчастье".

"Обаятельная, очаровательная и привлекательная! Вами только любоваться!", "Какое-то солнышко вы", "Хороша, как спелый персик", "Хорошего вам отдыха, девушка-весна", - отреагировали пользователи соцсети.

В каждой публикации она делится впечатлениями от поездки.

"Этой стране не нужны фильтры! Она прекрасна и разнообразна настолько, что представить, не побывав здесь, совершенно невозможно!" - отметила она.

Татьяна отметила, что программа их пребывания насыщенна.

"Спим мало. Ходим и ездим много. Счастье!" - поделилась она.

Подписчики пожелали ей хорошего путешествия и заявили, что после ее постов им тоже захотелось побывать там.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2172475-tatyana-bruhunova-pokazala-krasochnye-foto-iz-keyptauna/

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