"Она всегда светится": Мадина Садвакасова посвятила трогательный пост маме в день ее рождения
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова посвятила трогательный пост своей матери в Instagram-аккаунте - подписчики отметили, что они очень похожи, передает NUR.KZ.
Мадина Садвакасова поздравила маму с днем рождения и опубликовала фото с ней.
"Моя мама очень близка к искусству - творчеству, пению. У нее такой хороший характер - она всегда светится и улыбается, может украсить все кругом.
В песне "Мама" заложена вся моя любовь к ней, все мои чувства. Может быть, поэтому эта песня отозвалась в сердцах слушателей. Живи до ста, мамочка. Будь всегда такой цветущей среди нас", - написала Мадина.
"Какие красивые мама и дочь", "Самая мелодичная песня о маме", "С днем рождения маму, крепкого здоровья", "Пусть живет до ста лет", "Какая красивая мама", - отметили в комментариях подписчики.
Немногим ранее Мадина Садвакасова показалась в дерзком образе и заинтриговала переменами в жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169381-ona-vsegda-svetitsya-madina-sadvakasova-posvyatila-trogatelnyy-post-mame-v-den-ee-rozhdeniya/
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