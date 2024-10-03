"Она всегда светится": Мадина Садвакасова посвятила трогательный пост маме в день ее рождения

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова посвятила трогательный пост своей матери в Instagram-аккаунте - подписчики отметили, что они очень похожи, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова поздравила маму с днем рождения и опубликовала фото с ней.

"Моя мама очень близка к искусству - творчеству, пению. У нее такой хороший характер - она всегда светится и улыбается, может украсить все кругом.

В песне "Мама" заложена вся моя любовь к ней, все мои чувства. Может быть, поэтому эта песня отозвалась в сердцах слушателей. Живи до ста, мамочка. Будь всегда такой цветущей среди нас", - написала Мадина.

"Какие красивые мама и дочь", "Самая мелодичная песня о маме", "С днем рождения маму, крепкого здоровья", "Пусть живет до ста лет", "Какая красивая мама", - отметили в комментариях подписчики.

Немногим ранее Мадина Садвакасова показалась в дерзком образе и заинтриговала переменами в жизни.