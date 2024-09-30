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"Только не развод": Мадина Садвакасова показалась в дерзком образе и заинтриговала переменами в жизни

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте - фанаты обсудили яркий аутфит и сказанные ей слова, передает NUR.KZ.

Садвакасова сделала яркий макияж с акцентом на красные губы и сразила яркими снимками - на певице был красный топ и кружевная юбка черного цвета. Поверх всего Мадина накинула объемную меховую шубку. Завершили образ серебристые туфли на высоком каблуке.

Артистка заинтриговала фанатов загадочным посланием в соцсети.

"Оставляю печали своего сердца в сентябре... В моей жизни происходят изменения. Обязательно поделюсь с вами, когда придет время", - написала она под публикацией.

Поклонники тотчас принялись гадать, что может происходить в жизни звезды.

"Только не развод, пожалуйста", "После туч всегда выходит солнце", "Пусть все будет хорошо", "По глазам видно", - написали они в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2167665-tolko-ne-razvod-madina-sadvakasova-pokazalas-v-derzkom-obraze-i-zaintrigovala-peremenami-v-zhizni/

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