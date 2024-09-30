"Только не развод": Мадина Садвакасова показалась в дерзком образе и заинтриговала переменами в жизни

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте - фанаты обсудили яркий аутфит и сказанные ей слова, передает NUR.KZ.

Садвакасова сделала яркий макияж с акцентом на красные губы и сразила яркими снимками - на певице был красный топ и кружевная юбка черного цвета. Поверх всего Мадина накинула объемную меховую шубку. Завершили образ серебристые туфли на высоком каблуке.

Артистка заинтриговала фанатов загадочным посланием в соцсети.

"Оставляю печали своего сердца в сентябре... В моей жизни происходят изменения. Обязательно поделюсь с вами, когда придет время", - написала она под публикацией.

Поклонники тотчас принялись гадать, что может происходить в жизни звезды.

"Только не развод, пожалуйста", "После туч всегда выходит солнце", "Пусть все будет хорошо", "По глазам видно", - написали они в комментариях.