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"Никто меня не поддерживает": беременная Айсауле Бакытбек сделала заявление в Сети

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек, которая готовится к рождению третьего ребенка, опубликовала пост в Telegram-канале, в котором поделилась переживаниями, передает NUR.KZ.

Последний триместр беременности Айсауле явно проходит эмоционально. Девушка поделилась переживаниями с читателями своего Telegram-канала.

"Все, моя нервная система пошла в отказ. Для того, чтобы вывести меня из себя, нужно ровно 2 минуты. Нет терпения и нет сил.

А еще мне кажется, что никто меня не понимает и не поддерживает. Хочется, чтобы тебя баловали и лелеяли, а не думали, что "ты всегда все сама могла и сейчас тоже ничего, справишься", - написала Бакытбек.

Мать двоих детей также призналась, что ее третья беременность проходит не так, как первые две.

"Я из тех женщин, кому нравится быть беременными. Я себя всегда такой особенной ощущала, как будто едва касаешься земли. И все вокруг так трепетны тоже. Но в этот раз совсем другой опыт, конечно. С самого начала. Либо я устала, либо все вокруг", - заключила Айсауле.

Позже блогерша показала нежные кадры с беременной фотосессии в Instagram.

Недавно Айсауле Бакытбек провела гендер-вечеринку и сообщила пол будущего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2167410-nikto-menya-ne-podderzhivaet-beremennaya-aysaule-bakytbek-sdelala-zayavlenie-v-seti/

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